Главу Лужского района Ленобласти задержали по подозрению во взятке в 1 млн рублей

Главу администрации Лужского района Ленинградской области Юрия Намилева задержали по подозрению во взятке на сумму 1 млн рублей. В здании районной администрации прошли обыски, сообщили 11 октября в региональном управлении СКР.

По версии следствия, в августе 2024 года чиновник получил через посредника деньги за покровительство при заключении муниципальных контрактов. По информации 47news, речь идет о связях с компанией «Зенит Групп», построившей пешеходный мост в Луге, из-за обрушения которого в 2023 году погиб один человек. По делу об инциденте тогда задержали заместителя главы районной администрации Алексея Голубева.

ООО «Зенит Групп» — строительная компания, зарегистрированная в Луге. Ее владелец и руководитель — бизнесмен Владимир Федотов. По данным Rusprofile, с 2017 года «Зенит Групп» заключила 28 контрактов с администрацией Лужского района на общую сумму 686 млн рублей.

Согласно законодательству, сумма в 1 млн рублей — верхний предел крупного размера взятки. С учетом должности Юрия Намилева, ему может грозить лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет. В ближайшее время чиновнику планируют предъявить обвинение по соответствующему п. «в» ч. 5 ст. 290 УК, говорится в сообщении следственного ведомства.

Артемий Чулков