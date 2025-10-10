Депутат парламента Петербурга Малькевич стал фигурантом дела о растрате

В отношении депутата Законодательного собрания Александра Малькевича возбудили уголовное дело. Его подозревают в хищении денег на медиасопровождение правительства Петербурга, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Меру пресечения парламентарию выберет Басманный суд Москвы. Следствие ходатайствует о запрете определенных действий вместо заключения под стражу.

Господин Малькевич руководил АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (учредитель телеканала «Санкт-Петербург») с января 2021 года по сентябрь 2023-го. По информации издания, за это время были заключены контракты с компанией блогера Николая Камнева на медиасопровождение работы администрации Северной столицы. Следствие разглядело в договорах неподтвержденные и непрофильные расходы. Сумма превышает 30 млн рублей.

По этому делу ранее задержали руководителя Центра управления регионом Елену Никитину, заместителя гендиректора канала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова и блогера Николая Каменева. Их этапировали в Москву.

Татьяна Титаева