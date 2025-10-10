Генпрокуратура добилась национализации СПбГУП и другого имущества университета

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение передать в госсобственность СПбГУП и имущество университета профсоюзов. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-СПб» из зала суда.

Соответствующее заявление о национализации ранее подала Генеральная прокуратура РФ (ГП). На заседании в поддержку истца выступил комитет по науке Смольного.

ГП полагает, что ректор вуза Александр Запесоцкий присвоил имущество университета и якобы выводил активы СПбГУП через офшоры в собственность сына. Сам он все эти обвинения отрицает, полагая, что все это сделано для, чтобы подорвать его репутацию.

Отстраненный от должности по заявлению надзорного ведомства в качестве обеспечительной меры ректор сравнил такой шаг с «репрессиями 1937 года».

Накануне во время предварительного заседания, которое продлилось восемь часов, господин Запесоцкий в своем выступлении отметил, что в 90-е годы он пережил большее давление, связанное, по его мнению, с попытками рейдерского захвата университета: «Я тогда не отступил и не отступлю сейчас».

Ответчики просили суд отложить заседание, а также несколько раз во время процесса заявили отвод судье. Свои доводы они обосновали тем, что суд, как им кажется, принял сторону истца.

Андрей Кучеров