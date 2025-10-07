Справедливороссы судятся с «Теплосетью Петербурга» из-за потопа в региональном отделении

Региональное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» через суд требует от АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» возместить 465 тыс. рублей ущерба и 28 тыс. рублей госпошлины. Иск подан из-за затопления подвала отделения на Серпуховской улице, 20, сообщили в пресс-службе партии.

После прорыва теплосети горячая вода залила подвал, из-за чего образовался пар и сильная влажность. В результате в помещении пострадали стены и потолок. Заседание по иску о компенсации ущерба пройдет 19 ноября в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. В качестве третьих лиц привлечены ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» и ООО «Современные инженерные системы».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СК возбудил дело о халатности из-за подтопления школьного учреждения в Ленобласти.

Артемий Чулков