Беглов назначил Евгения Варова на пост главы КРТИ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Евгения Варова на должность главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава КРТИ Евгений Варов

Фото: Сайт правительства Санкт-Петербурга

Господин Беглов поздравил Евгения Варова с назначением в ходе рабочего совещание с членами правительства Петербурга. Губернатор распорядился вручить чиновнику служебное удостоверение.

Прежде Евгений Варов работал в комитете на должности заместителя председателя, временно исполнял обязанности главы структуры Смольного.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Александр Беглов назначил новых глав администраций Адмиралтейского и Колпинского районов.

Татьяна Титаева