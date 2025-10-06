Беглов назначил Евгения Варова на пост главы КРТИ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Евгения Варова на должность главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Смольного.
Глава КРТИ Евгений Варов
Фото: Сайт правительства Санкт-Петербурга
Господин Беглов поздравил Евгения Варова с назначением в ходе рабочего совещание с членами правительства Петербурга. Губернатор распорядился вручить чиновнику служебное удостоверение.
Прежде Евгений Варов работал в комитете на должности заместителя председателя, временно исполнял обязанности главы структуры Смольного.
