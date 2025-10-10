Сумма по делу о растрате средств «ГАТР» в Петербурге составила почти 40 млн рублей

Следствие предъявило обвинение в хищении денежных средств в особо крупном размере при медиасопровождении деятельности администрации Санкт-Петербурга пяти фигурантам. Речь идет о сумме в 37,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Дело расследуется в Главном следственном управлении СКР. По информации ведомства, в 2020-2021 годах руководством АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (учредитель телеканала «Санкт-Петербург») были заключены договоры с представителем частного фонда на информационное сопровождение организации в Интернете. Представитель фонда не размещал материалы, представил для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме.

Руководство «ГАТР», зная о невыполненных работах, подписало бумаги и перечислило денежные средства фонду в сумме 37,2 млн рублей. Эту сумму участники группы по фиктивным основаниям перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичили.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Малькевич стал фигурантом дела о растрате.

Татьяна Титаева