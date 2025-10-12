Актриса Александринского театра Елизавета Волгина скончалась на 89-м году жизни

Из жизни ушла актриса Александринского театра Елизавета Волгина. Она скончалась в возрасте 88 лет, сообщили в пресс-службе культурного учреждения, пишет ТАСС.

Артистка прослужила в Александринском театре более 50 лет. Еще во время обучения на последнем курсе Ленинградского театрального института (класс профессора Бориса Зона) ее пригласили в Академический театр драмы имени Александра Пушкина (ныне Александринский). Первой ролью Елизаветы Волгиной стала героиня спектакля «По московскому времени» Ксана. В труппу театра актрису приняли в 1961 году.

Елизавета Волгина блистала во многих постановках. Среди созданных артисткой образов Людмила в спектакле «Друзья и годы», Валя в «Платоне Кречете», Моника в «Скандальном происшествии», Варя в спектакле «Дело, которому ты служишь» и многие другие.

Татьяна Титаева