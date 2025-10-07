«Теплосеть Петербурга» переадресовала справедливороссов в страховую

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», комментируя иск о возмещении убытков после затопления подвала регионального отделения «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», переадресовало финансовые требования к страховой компании (текст комментария есть в распоряжении «Ъ-СПб»).

Ущерб помещению отделения партии, предположительно, был причинен из-за аварии на сетях энергетического предприятия , говорится в сообщении. При этом, в учреждении отметили, что его гражданская ответственность на момент ЧП была застрахована в АО «СОГАЗ».

«Сумма исковых требований партии не превышает лимит ответственности страховщика, установленный п. 2 ст. 6 Закона № 225 (млн рублей). Несмотря на указанную информацию, партия обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области»,— заявили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В ходе разбирательства компания уведомила справедливороссов о необходимости обратиться в страховую компанию, однако к 7 октября обращения так и не последовало, подчеркнули в учреждении.

Ранее стало известно, что региональное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» через суд требует от АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» возместить 465 тыс. рублей ущерба и 28 тыс. рублей госпошлины из-за затопления подвала отделения на Серпуховской улице, 20.

Артемий Чулков