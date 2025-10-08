В Санкт-Петербурге убит известный архитектор Александр Супоницкий

В Санкт-Петербурге в пятикомнатной квартире на Кременчугской улице был убит известный председатель совета директоров группы компаний SUART и член Союза Архитекторов СССР и РФ Александр Супоницкий. Данную информацию подтвердили «Ъ-СПб» в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ситуация на Кременчугской улице.Дом где был убит архитектор Супоницкий

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ситуация на Кременчугской улице.Дом где был убит архитектор Супоницкий

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

После инцидента в доме №19 на Кременчугской улице произошло возгорание, которое оперативно было потушен прибывшими на место пожарными. Спасатели обнаружили на месте происшествия два трупа. Сейчас на месте работают сотрудники правопорядка, которые устанавливают детали произошедшего, и другие экстренные службы.

70-летний Александр Супоницкий участвовал в проектировании станций метро «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы», Невской ратуши, яхт-клуба «Восточный» и других объектов.

Андрей Кучеров