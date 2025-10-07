Начальника склада в Трубниковом Бору арестовали по делу об отравлении суррогатом

Октябрьский районный суд арестовал жителя Санкт-Петербурга Сергея Кочкарева, обвиняемого в распространении суррогантного алкоголя. Он являлся фактическим руководителем склада в поселке Трубников Бор, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Это уже 15-й арестованный по делу о массовом отравлении алкоголем. По информации следствия, будучи руководителем склада Кочкарев организовал незаконный сбыт алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. В помещении хранилась жидкость, изъятая в качестве вещественных доказательств по административным и уголовным делам.

Сергея Кочкарева задержали 6 октября, в тот же день предъявили обвинение. Суд отправил фигуранта в СИЗО на срок до 25 ноября.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти достигло 45 человек.

Татьяна Титаева