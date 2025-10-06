К главному врачу Николевской больницы пришли с обысками по делу «Ориона»

Сотрудники правопорядка пришли с обысками 6 октября к главному врачу Николаевской больницы Дмитрию Решетнику, сообщает 78.ru. По данным издания, правоохранители наведались и в медицинское учреждение, и в квартиру главврача.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господина Решетника отпустили утром, он пришел на работу. Главврач на текущий момент проходит в качестве свидетеля по делу компании «Ориент», которая подозревается в мошенничестве, связанном с подготовкой фиктивных документов для участия в тендерах Николаевской больницы.

Следствие предполагает, что ООО «Ориент» использовало фальшивые коммерческие предложения, чтобы выиграть контракты на техническое обновление системы медгазоснабжения учреждения. Гендиректор организации уже отправлен под стражу Петродворцовым районным судом.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал об обысках в администрации МО Смольнинское, следом был задержан бывший глава муниципального образования Григорий Ранков.

Андрей Маркелов