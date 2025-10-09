Торговать спиртным в многоквартирных домах Вологодской области запретят с 1 марта

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил в своем Telegram-канале, что с 1 марта 2026 года в регионе вступят в силу новые ограничения, касающиеся продажи алкоголя в многоквартирных домах.

С начала весны нельзя будет продавать спиртосодержащую продукцию в помещениях площадью менее 200 кв. м., в прикассовой зоне и на цокольных этажах.

В Вологде и Череповце, по словам господина Филимонова, уже сейчас демонтируют вывески алкомаркетов, лишенных лицензий или прекративших торговлю спиртным. На текущий момент в региональном центре из 610 алкомаркетов осталось всего 222.

Андрей Маркелов