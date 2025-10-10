Трех фигурантов дела о хищении средств на развитие канала «Санкт-Петербург» арестовали

Замгендиректору канала «Санкт-Петербург» Сергею Сырову, медиаменеджеру Николаю Камневу и президенту Фонда культуры семьи и детства Сергею Кожокару избрали меру пресечения. Подозреваемых в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ отправили в столичный СИЗО на два месяца.

Басманный райсуд Москвы арестовал на два месяца фигурантов, которых следствие считает причастными к хищению в особо крупном размере. Похищенные средства, говорят в СКР, были выделены из бюджета Петербурга на информационную поддержку Смольного на телеканале «Санкт-Петербург».

По версии следствия, городское агентство по телевидению и радиовещанию Петербурга (ГАТР) под руководством Александра Малькевича заключило договоры об информационном сопровождении с частным фондом Николая Камнева. Исполнители должны были размещать информационные материалы на ресурсах канала «Санкт-Петербург», подконтрольному ГАТРу. Однако они свою работу не выполнили и предоставили фиктивные документы о якобы опубликованных материалах. В ГАТР, зная о невыполненных обязательствах, документы все равно подписали и перечислили фонду 37,2 млн рублей, выделенные из городского бюджета.

Фигурантами дела также являются спецпредставитель губернатора и руководитель Центра управления регионами Елена Никитина (жена Сергея Кожокара) и депутат Законодательного собрания Александр Малькевич. Они также доставлены в Москву для избрания меры пресечения. Последнему следствие просит назначить запрет определенных действий вместо ареста.

С паузы уголовное дело, считают источники «Ъ», сняли после преследования бывшего медиаменеджера структур Евгения Пригожина, руководителя «фабрики троллей» Ильи Горбунова, который мог дать показания на Елену Никитину и других фигурантов дела, в том числе на господина Малькевича. При этом, отмечает источник «Ъ» в полпредстве, ход делу мог дать назначенный на должность Генпрокурора Александр Гуцан.

Полина Пучкова