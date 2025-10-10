Дифференцированные тарифы на парковку в Петербурге заработают с 15 октября

В Санкт-Петербурге с 15 октября вступает в силу новая система тарифов на оплату парковки транспортных средств. Она основана на дифференцированном ценообразовании, сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Теперь уровень загруженности участка будет напрямую влиять на стоимость часа парковки. Власти Петербурга ввели четыре коэффициента: КЗ 1 — менее 50%, КЗ 2 — 50-70%, КЗ 3 — 70-85%, КЗ 4 — более 85%.

В соответствии с приведенными уровнями загрузки плата для водителей транспортных средств составит: категории А и М — от 50 до 180 руб./час; категория В — от 100 до 360 руб./час; иные категорий — от 200 до 720 руб./час.

В комтрансе заверили, что все оформленные в настоящее время парковочные разрешения продолжат действовать на прежних условиях до окончания своего срока. Также новая система оставила без изменений возможность бесплатной парковки для льготных категорий лиц.

Подробнее о новой системе тарифов — в материале «Ъ-СПб» «Тарифы за парковку в Петербурге приобретают столичный окрас».

Татьяна Титаева