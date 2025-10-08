Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Смольный планирует поднять прожиточный минимум на душу населения до 20 644 рублей

Власти Петербурга планируют увеличить прожиточный минимум на душу населения до 20 644 рублей в 2026 году. Проект постановления появился 8 октября на сайте Смольного.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Для трудоспособных гражан минимум составит 22 502 рублей, пенсионеров — 17 753 рублей, детей — 20 025 рублей. Эти цифры чуть выше, чем указанные в федеральном проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что доходы бюджета Петербурга за девять месяцев превысил триллион рублей. Из этой суммы 691,8 млрд рублей — поступления от налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций.

Андрей Маркелов

