Двести петербуржцев лишились 600 млн рублей после вложения в финансовую пирамиду

Полицейские пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды в Петербурге. Об этом 9 октября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. За несколько лет злоумышленники обманули не менее 200 жителей города на сумму около 600 млн рублей.

Один из подозреваемых в создании финансовой пирамиды, с помощью которой обманули не менее 200 петербуржцев

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Организатором криминальной схемы стал местный предприниматель, в бизнес-процессы он вовлек сестру и племянника. Действуя через подконтрольную фирму, официально занимавшуюся монтажными работами, они под видами займов привлекали денежные средства петербуржцев.

Взамен инвесторам обещали высокую доходность — до 25% годовых. На деле «бизнесмены» не собирались выполнять никаких обязательств, полученными деньгами они распоряжались по своему усмотрению.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе обысков у фигурантов дела изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и печати фиктивных организаций.

Андрей Маркелов