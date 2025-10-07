Экс-депутата ЗакСа и иноагента Максима Резника оштрафовали за дискредитацию армии

Василеостровский районный суд признал экс-депутата городского Законодательного собрания и иноагента Максима Резника виновным в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал на 40 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Максим Резник (признан иноагентом) известен по работе в Заксобрании в период с 2011 по 2021 год. Он был депутатом от «Яблока» и Партии роста. В 2022 году суд приговорил экс-парламентария к пяти месяцам колонии-поселения по делу о незаконном приобретении наркотиков.

Однако Резнику (признан иноагентом) зачли пребывание под домашним арестом и выпустили из зала суда. С сентября 2022 года экс-депутат живет за границей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что летом 2025 года министерство внутренних дел РФ объявило Резника (признан иноагентом) в розыск.

Андрей Маркелов