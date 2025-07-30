У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Главное

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение. Его магнитуда по разным оценкам достигает 8,7. Объявлена угроза цунами на всех Курильских островах. Что известно о сейсмособытии и его последствиях — в подборке «Ъ».

Эпицентр землетрясения зафиксирован в 150 км на юго-востоке от Петропавловска-Камчатского и в 360,9 км к северо-востоку от Северо-Курильска.

Разрыв распространился не менее чем на 200 км в юго-западном направлении, вдоль оси глубоководного желоба.

Магнитуда по разным оценкам достигает 8,7.

Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН назвал сейсмособытие сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года.

После главного землетрясения произошло еще 30 ощутимых с интенсивностью 2-5 баллов.

Сильные афтершоки с магнитудой до 7,5 после землетрясения на Камчатке будут продолжаться не менее месяца.

В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, также появились трещины в зданиях некоторых лечебниц и соцучреждений.

Несколько человек пострадали.

В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, сообщается о повреждении печных труб и вентиляционных шахт.

Правительство Камчатского края сократило рабочий день в госучреждениях до 13:00.

Власти Камчатского края развернули региональный штаб.

Прокуратура Сахалинской области организовала горячую линию для жителей.

2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы.

На Курильских островах была объявлена угроза цунами.

Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края.

На берег курильского острова Парамушир обрушились три волны цунами. Был подтоплен порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Также угрозу цунами объявили в Японии. Правительство страны призвало жителей некоторых районов эвакуироваться.

В США объявлено предупреждение о цунами на Гавайях, а также режим наблюдения на Аляске и Тихоокеанском побережье.