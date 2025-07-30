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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Главное
30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение. Его магнитуда по разным оценкам достигает 8,7. Объявлена угроза цунами на всех Курильских островах. Что известно о сейсмособытии и его последствиях — в подборке «Ъ».
- Эпицентр землетрясения зафиксирован в 150 км на юго-востоке от Петропавловска-Камчатского и в 360,9 км к северо-востоку от Северо-Курильска.
- Разрыв распространился не менее чем на 200 км в юго-западном направлении, вдоль оси глубоководного желоба.
- Магнитуда по разным оценкам достигает 8,7.
- Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН назвал сейсмособытие сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года.
- После главного землетрясения произошло еще 30 ощутимых с интенсивностью 2-5 баллов.
- Сильные афтершоки с магнитудой до 7,5 после землетрясения на Камчатке будут продолжаться не менее месяца.
- В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, также появились трещины в зданиях некоторых лечебниц и соцучреждений.
- Несколько человек пострадали.
- В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, сообщается о повреждении печных труб и вентиляционных шахт.
- Правительство Камчатского края сократило рабочий день в госучреждениях до 13:00.
- Власти Камчатского края развернули региональный штаб.
- Прокуратура Сахалинской области организовала горячую линию для жителей.
- 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы.
- На Курильских островах была объявлена угроза цунами.
- Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края.
- На берег курильского острова Парамушир обрушились три волны цунами. Был подтоплен порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид».
- Также угрозу цунами объявили в Японии. Правительство страны призвало жителей некоторых районов эвакуироваться.
- В США объявлено предупреждение о цунами на Гавайях, а также режим наблюдения на Аляске и Тихоокеанском побережье.