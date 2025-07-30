Авиакомпании в США отменили рейсы на Гавайи из-за землетрясения на Камчатке

Американская авиакомпания Hawaiian Airlines приостановила вылеты на Гавайи из-за угрозы цунами после землетрясения в Камчатском крае. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Мы задерживаем вылеты рейсов Hawaiian Airlines и Alaska Airlines на острова»,— приводит NBC заявление материнской компании. Самолетам, которые уже вылетели в Гавайи до объявления, предписали вернуться на материк.

В настоящее время волны уже обрушиваются на Гавайи. «Ожидается разрушительное цунами»,— цитирует телеканал сообщение департамента по чрезвычайным ситуациям Гонолулу. В департаменте туризма жителям прибрежных отелей посоветовали подняться на четвертый этаж и выше, в ведомстве назвали меру «вертикальной эвакуацией».

Магнитуда землетрясения, по разным оценкам, достигала 8,8. Его эпицентр находился в 150 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Геофизическая служба РАН назвала землетрясение сильнейшим в местной сейсмофокальной зоне с 1952 года.