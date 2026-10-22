ЕС ищет деньги для Киева в чужих карманах

«Я посчитал все деньги, которые может получить Украина с начала конфликта, включая €100 млрд, которые заложены в долговременный бюджет ЕС (на 2028–2034 годы, пока не согласован.— “Ъ”), плюс еще €70 млрд — это €520 млрд. Это огромная сумма. Это должны быть кредиты, которые затем погасят, а не расходы, которые не вернут»,— заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, чешская сторона гарантировать дополнительный кредит не будет.