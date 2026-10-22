ЕС ищет деньги для Киева в чужих карманах
В Брюсселе не знают, откуда взять средства, чтобы удовлетворить растущие запросы Украины
Евросоюзу становится все труднее выделять дополнительные средства на поддержку Киева: не всем в ЕС ясно, как возвращать уже выделенные деньги, а некоторые страны-члены прямо говорят, что не готовы к новым расходам. Критическая ситуация заставляет Брюссель искать финансирование за пределами Евросоюза. Как ожидается, эта тема будет обсуждаться на предстоящих в октябре-ноябре саммитах ЕС—Канада и ЕС—Великобритания.
Сейчас Евросоюз и его государства-члены обеспечивают 80% внешней помощи Украине, напомнила на днях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Нам срочно необходимо, чтобы другие партнеры активнее подключились»,— призвала она. Как сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС, вопрос о финансировании Украины становится «центральной темой каждой без исключения встречи» с поддерживающими Киев странами.
Возможность обсудить дополнительные взносы у Брюсселя появится уже этой осенью: на конец октября запланирован саммит ЕС—Канада, а на ноябрь — ЕС—Великобритания.
Кроме того, по данным Politico, консультации могут проводиться с Японией, Норвегией, Австралией и ближневосточными партнерами. Прямо ставить торгово-экономические уступки в зависимость от помощи Украине в Брюсселе, по словам собеседников издания, не намерены. Но вполне возможно, что вклад партнеров может повлиять на атмосферу переговоров.
Запросы Украины постоянно растут. «Нам нужно по меньшей мере дополнительно €70 млрд от вас — на оборону, на оружие, для нашей стойкости. Это реалистичная цифра. Я прошу вас найти эти деньги»,— заявил Владимир Зеленский на прошлой неделе, выступая на саммите ЕС. В ряде стран его слова вызвали бурную реакцию: европейцам самим не хватает средств на покрытие многих ключевых статей бюджета — от социальных расходов до борьбы с нелегальной иммиграцией.
«Я посчитал все деньги, которые может получить Украина с начала конфликта, включая €100 млрд, которые заложены в долговременный бюджет ЕС (на 2028–2034 годы, пока не согласован.— “Ъ”), плюс еще €70 млрд — это €520 млрд. Это огромная сумма. Это должны быть кредиты, которые затем погасят, а не расходы, которые не вернут»,— заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, чешская сторона гарантировать дополнительный кредит не будет.
«Как это выглядит на фоне того, что переживает сейчас Европа? Болгария не будет участвовать в выделении этих €70 млрд»,— предупредил болгарский премьер Румен Радев, чье заявление было рассчитано главным образом на внутреннюю аудиторию: в это воскресенье, 25 октября, в Болгарии состоится первый тур президентских выборов. Против дополнительного кредита выступили также Венгрия и Словакия. «Это действительно огромная нагрузка на наши бюджеты»,— признал и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Куда резче высказываются оппозиционные политики, особенно те, кто рассчитывает проявить себя в череде предстоящих в следующем году национальных выборов в странах ЕС.
«Зеленский нашел простаков, которые дают ему все миллиарды, которые он просит, и поэтому он продолжает просить. Он принял нас за банкомат Украины, а мы продолжаем давать деньги»,— возмутился в своем блоге экстравагантный популист и лидер итальянской партии «Национальное будущее» Роберто Ваначчи.
По данным Reuters, лидеры ЕС обсудят покрытие дефицита в размере €70 млрд на предстоящем в конце ноября саммите ЕС.
В Москве со своей стороны уже не раз заявляли: увеличение бюджета на поддержку Украины со стороны ЕС только затягивает конфликт — а значит, приводит к новым расходам.