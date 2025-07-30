На Камчатке продолжают фиксировать афтершоки

Мощное землетрясение вынудило жителей Петропавловска-Камчатского и Елизова выйти на улицы, город стоит в пробках, передает корреспондент «Ъ». Идут афтершоки магнитудой 5–6, объявлена угроза подхода второй волны цунами. Власти приступают к оценке ущерба.

Магнитуда землетрясения у берегов Камчатки составила 8,5, уточняет Камчатский филиал единой геофизической службы РАН. По оценкам сейсмологов, в населенных пунктах оно ощущалось как семи—восьмибалльное.

В зданиях двигалась и падала мебель. По информации министра по делам ЧС Сергея Лебедева, обрушился фасад одного из детсадов в столице региона. Также появились трещины в зданиях некоторых лечебниц и соцучреждений. Однако, по данным властей, критических разрушений нет. В крупных торговых центрах и в здании аэровокзала пострадала внутренняя отделка, падали панели. Оперативная группа МЧС продолжает обследование зданий города.

По расчетам Камчатского центра цунами, на острове Беринга высота волны может достичь 32 см, на восточном побережье полуострова — не более 20 см, в Петропавловске-Камчатском — около 6 см. Жителям не рекомендовано приближаться к Авачинскому заливу.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский