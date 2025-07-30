Прокуратура взяла на контроль эвакуацию на Курилах и ввела горячую линию

Прокуратура Сахалинской области контролирует меры по эвакуации и размещению жителей Северо-Курильска в связи с произошедшим землетрясением, сообщили «Ъ» в надзорном ведомстве.

Надзором охвачены вопросы, связанные с оказанием людям медицинской и иной помощи, оценкой поврежденного имущества, размещением граждан в пунктах временного пребывания.

В Южно-Сахалинске прокуратурой открыта горячая линия по телефону — 8 (4242) 27-72-01.

В прокуратуре Курильского района — 8 (42454) 4-26-08.

В прокуратуре Северо-Курильского района — 8 (42453) 42-2-83.

В прокуратуре Южно-Курильского района — 8 (42455) 2-13-40.

Эрнест Филипповский, Хабаровск