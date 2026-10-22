Соне Мармеладовой не стали ужесточать приговор по делу о порнографии
Мосгорсуд прекратил рассмотрение апелляционной жалобы гособвинения на приговор блогеру Соне Мармеладовой (настоящее имя — Софья Вершинина). Это следует из данных картотеки суда. По информации «Ъ», решение связано с отказом прокуратуры от апелляционного представления. Других жалоб на приговор в суд не поступало.
Как установило следствие, Софья Вершинина рекламировала приват-чаты в Telegram-канале. После оплаты подписчики получали доступ к порнографии с ее участием. Как утверждалось, за год таким образом порноактриса заработала свыше 30 млн руб.
Мещанский районный суд Москвы 31 июля приговорил блогера к трем годам условно и штрафу 4,8 млн руб. Прокурор запрашивал для фигурантки 3,5 года колонии общего режима по делу о распространении порнографии. Сама девушка на заседании признала вину и раскаялась.