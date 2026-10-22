Видеоигра по правилам
Геймдев-индустрия направила в Госдуму отраслевой меморандум
Участники видеоигрового рынка направили в Госдуму обращение, в котором предложили рассмотреть создание в России отраслевого меморандума. В документе должна быть закреплена единая терминология, дополнительные предложения по защите несовершеннолетних пользователей, а также внесудебная блокировка ресурсов игровых мошенников по заявлению правообладателя.
Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) 20 октября направила председателю комитета по информационной политике Госдумы Сергею Боярскому обращение (есть у “Ъ”) с предложением создать меморандум о развитии видеоигровой индустрии в РФ. «В настоящий момент документ разработан РВИ и находится в стадии согласования внутри индустрии. После его публикации считаем, что он должен стать хорошей основой для любого законодательства по видеоиграм, в случае возобновления такого обсуждения»,— указано в письме. Гендиректор РВИ Василий Овчинников подтвердил отправку документа. Представитель комитета по информполитике подтвердил получение обращения, уточнив, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.
Проект меморандума, представленный на рассмотрение в Госдуму (также есть у “Ъ”) предлагает ввести единую терминологию в отрасли.
Например, рассматривать видеоигру как сложный объект интеллектуальных прав (ИС), дать определение лутбоксам (рандомизированный механизм получения внутриигровых предметов), читам (игровое программное обеспечение для модификации). Также документ предусматривает внесудебную блокировку читерских ресурсов по заявлению правообладателя. Участники рынка, как заверяют в РВИ, поддерживают совершенствование законодательства в части ответственности за распространение вредоносного программного обеспечения, но полагают, что саморегулирование и технологические меры могут эффективно дополнять правовые механизмы.
Также меморандум затрагивает защиту несовершеннолетних игроков. Сейчас участники видеоигрового рынка уже соблюдают основные требования ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в части возрастной классификации и маркировки видеоигр, а также информирования пользователей об особенностях содержания видеоигры. В документе предлагается еще несколько мер — введение месячных лимитов трат в зависимости от возраста пользователя, подтверждение согласия законного представителя (родителя) на совершение внутриигровых покупок для лиц, не достигших 14 лет.
Авторы меморандума в течение двух лет намерены инициировать создание на базе РВИ Центра компетенций видеоигровой индустрии при участии профильных ассоциаций и госорганов. Среди функций центра перечисляются проведение исследований рынка и выработка рекомендаций по мерам поддержки, консультирование студий по вопросам выхода на международные рынки, проведение экспертизы игрового контента на соответствие законодательству, а также ведение реестра «белых» игровых сервисов и поставщиков инфраструктуры.
«Мы рассчитываем, что именно текст меморандума должен стать основой для будущего законодательства о видеоиграх. Это база, в которой собраны ключевые принципы и подходы, сформированные самой индустрией»,— говорит Василий Овчинников.
Сегодня отрасль достаточно зрелая, чтобы самостоятельно вырабатывать правила работы, и далеко не все вопросы требуют дополнительного госрегулирования, заверяет он. В Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (АПРИОРИ; включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games) отказались от комментариев.
Команда экосистемы поддержки разработчиков игр «Игропром» согласна с инициативой РВИ. В компании также обращают внимание, что меморандум запрещает манипулятивные механики. «Документ проводит жесткую границу между видеоиграми и игорным бизнесом. Попытки отождествлять видеоигры с азартными играми наносят огромный репутационный ущерб индустрии»,— указывает исполнительный директор «Игропрома» Юлия Тишина. Создание меморандума доказывает, что отрасль может самостоятельно защищать интересы как авторов, так и игроков.