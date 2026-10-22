КХЛ представила форму на предстоящий FONBET Матч звезд
В четверг, 22 октября, на стенде букмекерской компании FONBET на полях форума «Россия — спортивная держава» были представлены игровые джерси команд на FONBET Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2027 года. Он пройдет с 6 по 7 февраля в Минске. Основу составили василек — символ Белоруссии, эмблема звездного уикенда и мотивы белорусской вышивки.
Матч звезд КХЛ будет состоять из мастер-шоу (конкурсов спортивного мастерства) и мини-турнира с участием четырех команд. В Минске мероприятие пройдет во второй раз. Впервые оно состоялось там в 2010 году. «Минск-Арена», на льду которой пройдет звездный уикенд, вмещает более 15 тыс. зрителей.
Форма выполнена в цветах, ранее появившихся на логотипе Матча звезд-2027. Это салатовый, голубой, белый и ярко-синий. Темно-синий цвет выступает общей базой, объединяет четыре варианта между собой, обеспечивает контраст, необходимый для различимости игроков на льду и в телевизионном кадре.
Графические элементы формы отсылают к месту проведения звездного уикенда. Есть на форме мотивы, напоминающие традиционную белорусскую вышивку, но интерпретированные в современном спортивном ключе. Народные мотивы представлены без буквального цитирования орнаментов.
Президент КХЛ Алексей Морозов заметил, что игровые джерси второй год представляются лигой и ее партнером «на форуме ‘‘Россия — спортивная держава’’ — главной деловой площадке российского спорта». «В 2027 году звездный уикенд спустя 17 лет вернется в Минск, и нам хотелось, чтобы форма команд отсылала к месту проведения матча. FONBET Матч Звезд, — продолжил он. — Это праздник для всех: для города, для Лиги, для болельщиков. Уже много лет мы проводим это мероприятие КХЛ при участии нашего титульного партнера — компании FONBET. В этом году у нас десятилетний юбилей сотрудничества. И я хочу поблагодарить партнера за поддержку Лиги, развитие и популяризацию хоккея. Всем продуктивного форума и до встречи в Минске!»
В свою очередь Александр Парамонов, генеральный директор FONBET заявил, что речь идет об «одном из ключевых событий в партнерстве с КХЛ» и «большом празднике для всех любителей хоккея». «Это возможность объединить болельщиков со всей страны и подарить им новые эмоции от игры, — добавил Парамонов. — В этом году Неделя Звезд пройдет в Минске - городе с богатыми хоккейными традициями и большой любовью к этому виду спорта».
«КХЛ каждый год развивает формат Матча Звезд, устанавливает новые рекорды посещаемости и находит способы удивлять аудиторию. Мы стремимся поддерживать эту динамику собственными проектами для хоккейных болельщиков. В предыдущие сезоны это были ‘‘Платформа Первых’’ и ‘‘Горный хоккей’’. Уверен, что и в этот раз нам удастся подготовить интересный проект, который дополнит программу Недели Звезд и запомнится любителям хоккея», — заключил генеральный директор букмекера.