КХЛ представила форму на предстоящий FONBET Матч звезд

Президент КХЛ Алексей Морозов заметил, что игровые джерси второй год представляются лигой и ее партнером «на форуме ‘‘Россия — спортивная держава’’ — главной деловой площадке российского спорта». «В 2027 году звездный уикенд спустя 17 лет вернется в Минск, и нам хотелось, чтобы форма команд отсылала к месту проведения матча. FONBET Матч Звезд, — продолжил он. — Это праздник для всех: для города, для Лиги, для болельщиков. Уже много лет мы проводим это мероприятие КХЛ при участии нашего титульного партнера — компании FONBET. В этом году у нас десятилетний юбилей сотрудничества. И я хочу поблагодарить партнера за поддержку Лиги, развитие и популяризацию хоккея. Всем продуктивного форума и до встречи в Минске!»