Теннисист Александр Бублик провел мероприятие в Алматы
19-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик встретился с любителями тенниса в Алматы, на мероприятии «Теннисный клуб Александра Бублика», организованном медиапроектом First&Red в теннисном центре «Алатау» в день старта турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 250 Almaty Open.
В рамках мероприятия, в числе гостей которого были VIP-клиенты букмекерской компании FONBET – официального беттинг-партнера проекта First&Red, — 29-летний спортсмен и его тренер Артем Супрунов провели мастер-класс для гостей. Затем теннисист ответил на вопросы участников встречи: рассказал об эмоциях после поражения от Александра Зверева на «мастерсе» в Шанхае, поделился размышлениями о том, что изменил бы в своей карьере. Мероприятие завершилось автограф-сессией с теннисистом. В августе Александр Бублик и First&Red открыли теннисный корт в Санкт-Петербурге.
На старте Almaty Open Бублик, посеянный на турнире под третьим номером, сыграет с венгром Фабианом Марожаном. Победитель этой встречи выйдет в четвертьфинал, где сойдется с сильнейшим из пары Томаш Махач (Чехия)—Карен Хачанов (Россия, 5-й номер посева).