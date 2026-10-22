Теннисист Александр Бублик провел мероприятие в Алматы

В рамках мероприятия, в числе гостей которого были VIP-клиенты букмекерской компании FONBET – официального беттинг-партнера проекта First&Red, — 29-летний спортсмен и его тренер Артем Супрунов провели мастер-класс для гостей. Затем теннисист ответил на вопросы участников встречи: рассказал об эмоциях после поражения от Александра Зверева на «мастерсе» в Шанхае, поделился размышлениями о том, что изменил бы в своей карьере. Мероприятие завершилось автограф-сессией с теннисистом. В августе Александр Бублик и First&Red открыли теннисный корт в Санкт-Петербурге.