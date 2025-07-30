В Северо-Курильске землетрясением повреждены здания

Произошедшее в Тихом океане у берегов Камчатки и Курил сильное землетрясение повредило несколько зданий в Северо-Курильске (остров Парамушир), нарушены инженерные конструкции. Жертв нет. Об этом сообщило ГУ МЧС по Сахалинской области.

Подземные толчки привели к образованию в зданиях трещин, повреждению печных труб и вентиляционных шахт. Все службы работают в штатном режиме. Рабочие группы муниципалитета обследуют жилфонд, соцобъекты и объекты ЖКХ, говорится в сообщении. Губернатор Валерий Лимаренко объявил об эвакуации жителей.

Землетрясение произошло в 10:30 (02:30 мск), эпицентр зафиксирован в 360,9 км к северо-востоку от Северо-Курильска на глубине всего 9 км. Магнитуда составила 7,9. Жители поселка ощутили его как пятибалльное. К островам Парамушир и Шумшу подходит цунами.

Эрнест Филипповский, Хабаровск