Песков пообещал сообщить детали работы Трутнева на посту помощника президента
В Кремле своевременно расскажут, какие направления будет курировать Юрий Трутнев на посту помощника президента. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Когда будут внесены соответствующие корректировки в распределение обязанностей по администрации, мы вам сообщим»,— уточнил Дмитрий Песков на брифинге. Источники РБК утверждали, что Юрий Трутнев займется вопросами патриотического воспитания в администрации президента.
Сегодня Владимир Путин указом назначил Юрия Трутнева своим помощником. До этого он был вице-премьером — полномочным представителем президента на Дальнем Востоке. Его место займет губернатор Приморского края Олег Кожемяко.