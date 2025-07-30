Власти Камчатки завершили рабочий день в регионе в 13:00 после землетрясения

Правительство Камчатского края сократило рабочий день в госучреждениях до 13:00 (4:00 мск). То же рекомендовали сделать муниципалитетам и организациям всех форм собственности, передает корреспондент «Ъ». Первыми сразу после землетрясения покидали здания пациенты и персонал лечебниц, а также дети, которых приходилось зачастую вытаскивать из детсадов через окна.

По уточненным данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, магнитуда землетрясения на Камчатке достигает 8,7. Интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском, по предварительным оценкам, составила 6 баллов. Такого не было с 1952 года.

Люди опасаются возвращаться в дома, поскольку продолжаются ощутимые афтершоки. На дорогах и автозаправках огромные очереди. В магазинах разгромлены витрины. Губернатор Владимир Солодов попросил людей не приближаться к Халактырскому пляжу в связи с ожиданием второй волны цунами.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский