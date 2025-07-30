На Гавайях объявили эвакуацию после землетрясения на Камчатке

Власти Гавайев призвали жителей эвакуироваться из прибрежных районов. Это связано с угрозой цунами после землетрясения у Камчатки. Об этом сообщает ABC News.

Первые сирены прозвучали на Гавайях в 15:23 (4:23 мск). Экстренные службы предупредили, что волна может накрыть Ханалей в 19:10 (8:10 мск). По данным Национальной метеорологической службы, под угрозой находится все побережье острова. Опасность может сохраняться длительное время после первой волны.

Предупреждение о цунами также было объявлено на Аляске. По оценкам Геологической службы США, максимальная магнитуда землетрясения у берегов Камчатки составила 8,8.

По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, магнитуда землетрясения вблизи Камчатки достигла 8,7. Несколько жителей региона пострадали. Афтершоки магнитудой до 7,5 будут продолжаться не менее месяца.