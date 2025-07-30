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Коммерсантъ FM
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На Гавайях объявили эвакуацию после землетрясения на Камчатке

Власти Гавайев призвали жителей эвакуироваться из прибрежных районов. Это связано с угрозой цунами после землетрясения у Камчатки. Об этом сообщает ABC News.

Первые сирены прозвучали на Гавайях в 15:23 (4:23 мск). Экстренные службы предупредили, что волна может накрыть Ханалей в 19:10 (8:10 мск). По данным Национальной метеорологической службы, под угрозой находится все побережье острова. Опасность может сохраняться длительное время после первой волны.

Предупреждение о цунами также было объявлено на Аляске. По оценкам Геологической службы США, максимальная магнитуда землетрясения у берегов Камчатки составила 8,8.

По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, магнитуда землетрясения вблизи Камчатки достигла 8,7. Несколько жителей региона пострадали. Афтершоки магнитудой до 7,5 будут продолжаться не менее месяца.

Что известно о последствиях землетрясения у берегов Камчатки

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