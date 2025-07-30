В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

Угроза цунами объявлена на побережье Японии после землетрясения у берегов Камчатки. Об этом сообщило японское метеорологическое агентство, заявление которого приводит Kyodo.

Волна цунами высотой до 3 м может накрыть побережье Хоккайдо на севере Японии и острова Огасавара на юге. На Хоккайдо были зафиксированы толчки магнитудой 2 по 7-балльной шкале сейсмической интенсивности. Власти призвали эвакуироваться жителей прибрежных районов, передает телеканал MBS.

Землетрясение у берегов Камчатки произошло в 2:24 мск. В Елизовском районе зафиксирована волна цунами высотой до 4 м. Несколько человек обратились за медицинской помощью, сообщил министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников. Спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания.