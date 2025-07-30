В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС из-за землетрясения

Мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе в связи с землетрясением. По его словам, все службы приведены в состояние повышенной готовности. Специалисты обследуют здания на предмет повреждений, в первую очередь — социальные объекты.

Господин Беляев отметил, что детский сад получил наиболее серьезные повреждения (ранее сообщалось, что у здания обрушился фасад). В остальных учреждениях и жилых домах, по словам мэра, повреждения «косметического характера» — осыпание штукатурки, трещины, перебои в работе лифтов.

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение. Его магнитуда по разным оценкам достигала 8,8. На всех Курильских островах объявлена угроза цунами. В безопасные районы были эвакуированы около 2,7 тыс. человек, сообщал ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Полина Мотызлевская