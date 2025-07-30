На Камчатке зафиксирована волна цунами высотой до 4 м

Волна цунами высотой 3–4 м зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края после землетрясения. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

Глава региона призвал жителей не приближаться к береговой линии.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, землетрясение стало сильнейшим за последние десятилетия. «Сегодняшнее землетрясение стало серьезным испытанием для всех нас»,— сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Камчатский филиал Геофизической службы РАН зафиксировал землетрясение в 2:24 мск. Господин Солодов сообщал, что магнитуда достигла 7,7-7,9. Затем произошли новые толчки, их магнитуда составила 5,1-5,8.