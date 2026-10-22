Минпромторг допустил снижение объемов продаж АвтоВАЗа на 20-25% к концу года

В сентябре министерство сообщало, что к концу третьего квартала были исчерпаны бюджетные лимиты на льготные автокредиты и лизинг на этот год. В 2026 году на субсидии автокредитов было заложено 20 млрд руб., на лизинг — 30 млрд руб. По данным Минпромторга, за девять месяцев льготные кредиты помогли продать в России 123 тыс. машин, льготный лизинг — 54,8 тыс. единиц техники. Продажи новых легковых автомобилей в январе-сентябре выросли на 8,8%, до 968 тыс. штук, а продажи Lada — на 0,4%, до 244,6 тыс.