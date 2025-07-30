На Камчатке организованы ПВР для тех, кто боится находиться в домах после землетрясения

Власти Камчатского края организовали пункты временного размещения для жителей, которые боятся оставаться в своих домах после землетрясения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Согласно сообщению краевого правительства, жители Петропавловска-Камчатского могут разместиться в ПВР на Халактырском шоссе, 6/6. Жители Елизовского округа и Вилючинска — в центре «Экосистема» в селе Паратунка (ул. Невельского, д. 9).

В пресс-службе правительства при этом указали, что опасности нахождения в жилом фонде сейчас нет.

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение, его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,8. В Петропавловске-Камчатском обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим ЧС. Порт города работает в штатном режиме. На Курильских островах была объявлена угроза цунами. 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы.

Полина Мотызлевская