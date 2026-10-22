Песков: состав группы переговорщиков на встрече с Украиной и США пока не определен
Решение о том, кто войдет в переговорную группу от России на трехсторонней встрече с США и Украиной, примет президент, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, состав группы пока не определен.
«Что касается состава группы переговорщиков — это будет решением президента, и пока оно не принято»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
Владимир Путин 21 октября встретился в Санкт-Петербурге со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Господин Путин сказал ему, что в целом Россия готова поучаствовать в трехсторонних переговорах при участии США и Украины. В 2026 году Россия, Украина и США провели три раунда таких встреч в Абу-Даби и Женеве, в последний раз — в феврале. Следующий раунд должен был пройти в марте в ОАЭ, но он не состоялся из-за войны на Ближнем Востоке.