Часть пассажиров «Аэрофлота» из-за сбоя пересадят на рейсы «России» и «Победы»

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) пересаживает часть пассажиров на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Победа» после хакерской атаки на свою внутреннюю IT-систему. В перераспределении пассажиров «Аэрофлоту» помогают министерство транспорта и Росавиация. Об этом сообщается в пресс-релизе Минтранса.

В период с 8:00 до 12:00 по мск «Аэрофлот» выполнил из Шереметьево более 40 рейсов. В министерстве заявили, что авиакомпания «гибко использует собственные провозные емкости для минимизации возникших сложностей» с выполнением рейсов. В Шереметьево всем пассажирам бесплатно выдают питьевую воду.

«Аэрофлот» с утра сообщил, что в его информационных системах произошел сбой. Из-за этого перевозчик отменил почти 50 пар рейсов, еще 8 пар задержаны. Ответственность за взлом взяли на себя две группы хакеров. Генпрокуратура подтвердила, что перевозчик подвергся хакерской атаке, возбуждено уголовное дело. Кремль назвал этот инцидент тревожным.