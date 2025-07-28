Генпрокуратура подтвердила хакерский взлом систем «Аэрофлота»

Генпрокуратура России сообщила, что сбой в работе информационной системы «Аэрофлота» произошел из-за хакерской атаки. Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к информации (ч. 4 ст. 272 УК).

Сбой привел к задержкам и отмене десяткой рейсов в Шереметьево. По поручению генпрокуратуры в аэропорту проводятся «надзорные мероприятия». В терминалах работает мобильная приемная, куда могут обратиться пассажиры «по вопросам соблюдения их прав». Также запущена горячая линия: +7 999 663 38 09.

«Аэрофлот» сегодня утром сообщил, что в работе его информационных систем произошел сбой. По последним данным, перевозчик отменил почти 50 пар рейсов. Также задержаны были восемь пар рейсов. В Шереметьево скопились очереди пассажиров. Ответственность за взлом систем авиакомпании взяли на себя две группы хакеров.