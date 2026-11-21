Во Владикавказе ввели режим ЧС после взрыва газа в многоквартирном доме
Во Владикавказе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после взрыва газа в многоквартирном доме на улице Курсантов-Кировцев. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло в Telegram-канале.
Взрыв произошел днем 21 ноября. Погибли два человека. За медицинской помощью обратились два человека. Один из пострадавших находится в больнице, его состояние стабильно тяжелое. Второму помощь оказали на месте, уточнил Сергей Меняйло.
СКР возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли смерть двух или более человек.