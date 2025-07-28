Кибератака на системы «Аэрофлота». Главное

Утром 28 июля в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел крупный сбой. В результате авиаперевозчик был вынужден отменить несколько десятков рейсов. Причиной инцидента стала кибератака, ответственность за которую взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY. По факту взлома систем «Аэрофлота» возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Что известно о хакерской атаке на «Аэрофлот» — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Что произошло

Утром 28 июля «Аэрофлот» сообщил, что в его информационной системе произошел сбой. В связи с этим перевозчику пришлось внести изменения в расписание рейсов.

Общее число отмененных вылетов из московского аэропорта «Шереметьево» достигло примерно пяти десятков.

Кто виноват

Ответственность за атаку на информационные сервисы «Аэрофлота» взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY. О группировке Silent Crow стало известно в январе 2025 года после ее заявления о взломе базы Росреестра. Киберпартизаны BY первоначально атаковали белорусские ресурсы, но в ноябре 2022 года взяли на себя ответственность за атаку на подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр.

Последствия

Хакеры заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота».

Хакеры сообщили об уничтожении около 7 тыс. серверов и получении более 20 ТБ внутренних данных.

Часть пассажиров «Аэрофлота» из-за сбоя пересадят на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Победа».

Реакция на кибератаку