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обновлено 14:58

Кибератака на системы «Аэрофлота». Главное

Утром 28 июля в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел крупный сбой. В результате авиаперевозчик был вынужден отменить несколько десятков рейсов. Причиной инцидента стала кибератака, ответственность за которую взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY. По факту взлома систем «Аэрофлота» возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Что известно о хакерской атаке на «Аэрофлот» — в подборке «Ъ».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Что произошло

  • Утром 28 июля «Аэрофлот» сообщил, что в его информационной системе произошел сбой. В связи с этим перевозчику пришлось внести изменения в расписание рейсов.
  • Общее число отмененных вылетов из московского аэропорта «Шереметьево» достигло примерно пяти десятков.

Кто виноват

  • Ответственность за атаку на информационные сервисы «Аэрофлота» взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY. О группировке Silent Crow стало известно в январе 2025 года после ее заявления о взломе базы Росреестра. Киберпартизаны BY первоначально атаковали белорусские ресурсы, но в ноябре 2022 года взяли на себя ответственность за атаку на подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр.

Последствия

  • Хакеры заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота».
  • Хакеры сообщили об уничтожении около 7 тыс. серверов и получении более 20 ТБ внутренних данных.
  • Часть пассажиров «Аэрофлота» из-за сбоя пересадят на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Победа».

Реакция на кибератаку

  • Генпрокуратура России подтвердила, что сбой стал результатом хакерской атаки. Позднее ГП сообщила о возбуждении уголовного дела о о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК).
  • Акции «Аэрофлота» в ходе торгов на Мосбирже упали больше чем на 4%.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что руководство страны знает о сбое. В Кремле сообщения о хакерской атаке считают тревожными и понимают, что угроза существует и для других крупных компаний.

Чем известны хакерские группировки Киберпартизаны BY и Silent Crow

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