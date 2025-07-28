Из-за взлома систем «Аэрофлота» возбудили уголовное дело

Генпрокуратура России сообщила, что по факту взлома информационной системы «Аэрофлота» возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК). В ведомстве считают, что сбой произошел из-за атаки хакеров.

В Генпрокуратуре сообщили, что ситуацию в аэропорту Шереметьево на контроль взяла Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В ведомстве подчеркнули, что для пассажиров продолжает работать горячая линия и мобильная приемная.

Сегодня в аэропорту Шереметьево отменили около 60 рейсов и задержали больше 80 из-за сбоя IT-системы «Аэрофлота». Ответственность за инцидент взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY. Они заявили об уничтожении около 7 тыс. серверов и получении более 20 ТБ внутренних данных, включая переписку и документы.