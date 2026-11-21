В России беспилотные КамАЗы ездят по трассе М-11, ЦКАД и М-12, там как раз все очень четко. Надо понимать, что трасса М-11 имеет цифрового двойника. То есть даже если вдруг по причине погодных условий машина слепнет, она понимает по координатам, где она находится, на каком участке дороги, даже на какой полосе. Полностью беспилотный транспорт без человека в машине в ближайшее время будет курсировать либо на закрытых территориях, либо таких на дорогах, как М-11».