На свой страх и автопилот
Готовы ли дороги к будущему без водителей
Департамент транспорта США запретил роботакси выезжать на автомагистрали. Это произошло после нескольких инцидентов, в которых беспилотный автомобиль компании Waymo чуть не попал в аварию. Так, два дня подряд машины въезжали в зоны, где проходил ремонт дорог.
Ограничения останутся в силе, пока производитель не сможет продемонстрировать, что недостатки устранены, заявили власти. В Москве, по последним данным, курсирует уже 100 беспилотных такси, и мэрия рассчитывает удвоить их число к концу 2026 года.
История американской компании может стать полезной для работы над российскими решениями, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:
«Научить роботизированные системы понимать ситуацию в 95% случаев — это реальная задача, она достигнута. А вот оставшиеся процент-два — это как раз самое сложное. И те вещи, которые происходят в Америке с такси Waymo, как раз и показывают эти ситуации: то роботакси чуть не убило дорожных рабочих, то машина задним ходом проехала через железнодорожный переезд и снесла шлагбаум, то она сквозь две движущиеся полицейские машины пыталась проехать, несмотря на все световые сигналы.
Я внимательно слежу за комментариями, которые американцы пишут под такими яркими роликами, и там очень большое количество противников такого транспорта. На той стадии, на которой мы находимся, лучше, чтобы справа от водительского кресла сидел человек и контролировал езду.
В России беспилотные КамАЗы ездят по трассе М-11, ЦКАД и М-12, там как раз все очень четко. Надо понимать, что трасса М-11 имеет цифрового двойника. То есть даже если вдруг по причине погодных условий машина слепнет, она понимает по координатам, где она находится, на каком участке дороги, даже на какой полосе. Полностью беспилотный транспорт без человека в машине в ближайшее время будет курсировать либо на закрытых территориях, либо таких на дорогах, как М-11».
По данным ГИБДД, за последние четыре года беспилотные такси нарушили ПДД в Москве 115 раз. Большинство проблем были связаны с игнорированием дорожной разметки, отметили в автоинспекции. В середине ноября правительство одобрило законопроект о беспилотном транспорте.
Документ, который готовился пять лет, впервые описывает правила эксплуатации роботакси, автономных грузовиков, трамваев и легковых авто. Теперь его рассмотрит Госдума. Что предусмотрено в нем на случай аварий, рассказал “Ъ FM” старший аналитик в секторе технологий аналитической компании «Эйлер» Владимир Беспалов:
«Беспилотные технологии на дорогах тестируются в рамках экспериментального правового режима. Поскольку технология новая, естественно, в законах еще не прописано, как ее использовать, поэтому делается исключение, чтобы можно было тестировать поездки. Закон должен ввести технологии в правовое поле, и главный момент заключается в том, как распределить ответственность между всеми участниками на дорогах.
Закон четко разделяет ответственность между изготовителем и разработчиком автомобиля. Есть также такие понятия как владелец или эксплуатант, которые принимаются во внимание, когда автомобиль используется вне разрешенной территории или нарушает ПДД. Если производится некачественное обслуживание и ремонт, за это отвечает авторизованный сервис. В случаях, когда произошли какие-то нарушения в процессе дистанционной поддержки, тогда ответственность несет оператор.
То есть в законе создается правовое поле на тот случай, когда беспилотные транспортные средства станут частью нашей жизни. Все ситуации, сколько бы тысяч или миллионов километров ни проехали беспилотные автомобили, предусмотреть все равно невозможно. В этом случае уже на помощь приходят нейросети, которые должны принять решение, которое не прописано алгоритмами».
Согласно опросу Russian Field и Naked Science, с которым ознакомился “Ъ”, 60% россиян боятся беспилотных такси, так как опасаются выхода искусственного интеллекта из-под контроля. Впрочем, половина респондентов хотела бы прокатиться в машине без водителя.