Кремль назвал тревожными сообщения о хакерской атаке на «Аэрофлот»

Кремлю известно о хакерской атаке на информационные системы «Аэрофлота» (MOEX: AFLT). Эта информация выглядят тревожно, но власти ждут уточнений по этой теме, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Та информация, которую мы читаем в общем доступе, достаточно тревожная... Будем уточнять информацию и ждать соответствующих разъяснений»,— прокомментировал представитель Кремля во время пресс-колла. По его словам, «хакерская угроза» сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению.

«Аэрофлот» с утра сообщил о сбое, затронувшем его системы. По последним данным, перевозчик отменил почти 50 пар рейсов. Еще 8 пар рейсов задержаны. Ответственность за взлом взяли на себя две группы хакеров. Генпрокуратура подтвердила, что авиакомпания подверглась хакерской атаке. Возбуждено дело о неправомерном доступе к информации (ч. 4 ст. 272 УК).