«И теперь мы переходим к более масштабному варианту. Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизни. Это замечательно, это было перемирие. Теперь мы сделаем то же самое, но в более масштабном виде»,— сказал Дональд Трамп в эфире Fox News.