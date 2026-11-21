Трамп заявил о работе над перемирием между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что работает над переходом к «более масштабному» перемирию между Россией и Украиной после гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. По его словам, первая леди США Мелания Трамп проделала хорошую работу с обеими сторонами.
«И теперь мы переходим к более масштабному варианту. Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизни. Это замечательно, это было перемирие. Теперь мы сделаем то же самое, но в более масштабном виде»,— сказал Дональд Трамп в эфире Fox News.
Режим прекращения огня в Алешках действовал с 27 октября по 1 ноября. В городе, который находится на линии боевого соприкосновения, на момент начала гуманитарной операции жили 2-6 тыс. человек. По оценкам Мелании Трамп, при эвакуации город покинули 750 человек. Часть жителей отправилась в пункты временного размещения в Симферополе, других доставили рейсами из Анапы в Гомель для переезда на Украину.