По данным КСИР, истребитель был поврежден вечером 20 ноября. F-16 обнаружили над Персидским заливом, после чего системы ПВО выпустили по нему ракету. Истребитель получил повреждения, из-за чего был вынужден совершить аварийную посадку в одном из ближайших аэропортов региона.