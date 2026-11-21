США опровергли удары Ирана по американскому истребителю F-16
Центральное командование США отрицает, что противовоздушные силы Ирана ударили по американскому истребителю F-16. До этого информацию об ударе опубликовала пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Иран вчера не атаковал американский истребитель F-16. Все боевые самолеты вооруженных сил США на Ближнем Востоке находятся в безопасности, все они на месте»,— сообщила пресс-служба центрального командования США.
По данным КСИР, истребитель был поврежден вечером 20 ноября. F-16 обнаружили над Персидским заливом, после чего системы ПВО выпустили по нему ракету. Истребитель получил повреждения, из-за чего был вынужден совершить аварийную посадку в одном из ближайших аэропортов региона.