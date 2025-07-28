Число отмененных пар рейсов «Аэрофлота» достигло почти 50

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) сообщил, что отменил еще семь рейсов из Шереметьево и обратно. Общее число отмененных и задержанных за сегодня пар рейсов достигло 49.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу авиакомпании, отменены вылеты в Элисту, Кировск, Калининград, Астану, Красноярск, а также два рейса в Сочи и обратно.

«Аэрофлот» с утра сообщил, что в работе его информационных систем произошел сбой. С чем он связан, официально не уточняется. Две группы хакеров взяли на себя ответственность за взлом систем авиакомпании. В Шереметьево скопились очереди пассажиров, московская прокуратура проводит проверку.