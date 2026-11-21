ЕС предложил увеличить оборонный бюджет на 2028-2034 годы более чем в три раза
В Евросоюзе предложили увеличить в 3,3 раза расходы на оборону на бюджетный период 2028–2034 годов. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта во время презентации нового предложения по бюджету ЕС.
По сравнению с бюджетом на 2021-2027 годы, на 120% вырастут расходы ЕС на меры по повышению конкурентоспособности. Кроме того, в проекте предлагается удвоить финансирование управления миграцией и пограничного контроля. Расходы на продвижение интересов Европы на мировой арене должны вырасти на 23%.
Предусмотрены также меры поддержки для регионов и фермеров. Крупнейшим бюджетным фондом останется объединенный фонд поддержки Единой сельскохозяйственной политики и политики сплочения. Отмечается, что предложение Антониу Кошты на 10%, или на €204, млрд ниже первоначального.
Предложение по бюджету отвергло правительство Франции, передает заявление Елисейского дворца Agence France-Presse. Париж не устроили решения по сельскохозяйственной политике, в частности, дотации на доходы для фермеров. Руководство Франции заявило, что предложение в нынешнем виде «не является основой для соглашений».