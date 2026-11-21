По сравнению с бюджетом на 2021-2027 годы, на 120% вырастут расходы ЕС на меры по повышению конкурентоспособности. Кроме того, в проекте предлагается удвоить финансирование управления миграцией и пограничного контроля. Расходы на продвижение интересов Европы на мировой арене должны вырасти на 23%.