Хакеры взяли на себя ответственность за взлом систем «Аэрофлота»

Хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота» (MOEX: AFLT). Сегодня компания сообщила о сбое в информационной системе, который привел к отменам и задержкам рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Хакеры утверждают, что на протяжении года «находились внутри корпоративной сети» «Аэрофлота». В результате якобы уничтожили около 7000 серверов — физических и виртуальных. Хакеры рассказали, что заполучили базы данных истории перелетов, скомпрометировали все критические корпоративные системы, получили контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая руководство, а также «скопировали данные с серверов прослушки» и из систем наблюдения и контроля за персоналом.

Объем полученной информации хакеры оценили в 12TB баз данных. «Все эти ресурсы теперь недоступны или уничтожены, восстановление будет требовать, возможно, десятки миллионов долларов. Ущерб — стратегический»,— сказано в заявлении Silent Crow, опубликованном в Telegram.

«Аэрофлот» сегодня утром сообщил, что в его информационной системе произошел сбой. С чем он связан и сколько времени может уйти на его устранение, компания не уточнила. Перевозчик отменил уже 42 рейса из Шереметьево и обратно. В аэропорту скопились толпы пассажиров. Московская прокуратура проводит проверку.