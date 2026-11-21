Трамп заявил, что никогда не думал о смене власти в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не задумывался о смене власти в Иране. Об этом он сказал в эфире Fox News.
«Меня никогда особо не волновал режим. Знаете, некоторые говорили о смене режима, но объясните, что это значит»,— сказал господин Трамп.
Кроме того, американский президент выступил за то, чтобы будущее соглашение с Ираном было бессрочным и исключало возможность для Тегерана разрабатывать ядерное оружие. Он добавил, что переговорный процесс с нынешним иранским руководством вести сложно.
18 ноября The New York Times писала, что Дональд Трамп рассматривает возможность возобновить удары по Ирану. По информации газеты, к такому сценарию он обратился после получения новых разведданных и давления Израиля. По данным Axios, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Берлине встречу с представителями Катара по урегулированию конфликта.