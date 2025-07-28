«Аэрофлот» предупредил о возможной корректировке расписания рейсов из-за сбоя

В работе информационных систем «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) произошел сбой. Авиакомпания предупредила, что возможны перебои в работе сервисов. Из-за этого ожидается корректировка в расписании, в том числе переносы и отмены рейсов.

«Аэрофлот» призвал пассажиров следить за информацией на своем сайте, на информационных табло в аэропортах, а также за объявлениями по громкой связи. Из-за чего произошел сбой, не уточняется.

«Команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления... штатной работы сервисов»,— сказано в пресс-релизе перевозчика.

Об июльских сбоях в расписании аэропортов — в материале «Ъ» «Бесполетная авиация».